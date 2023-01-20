Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi aracı, bugüne kadar yaklaşık 7 bin vatandaşın muayene ve tedavi ihtiyacını karşıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi aracı, bugüne kadar yaklaşık 7 bin vatandaşın muayene ve tedavi ihtiyacını karşıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokolün ardından Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı’nın (JICA) hibe desteğiyle kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı", kırsal bölgelerde yaşamını sürdüren çocuk, yaşlı veya engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı problemlerini teşhis ve tedavi etmeyi sürdürüyor.

Panoramik röntgen ve diş ünitesini içeren Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı, 2020 yılı Eylül ayından itibaren tam donanımlı ekipmanı ile sağlık hizmeti vermeye başladı ve bugüne kadar toplamda 6 bin 712 kişinin ağız ve diş sağlığı konusunda teşhis ve tedavisini gerçekleştirdi.

Hedef: Hastaneye uzak vatandaşlara hizmet götürmek

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay yaptığı yazılı açıklamada projenin hayata geçirilmesindeki ana hedefin şehir merkezine uzak bölgelere hizmet götürmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı, Türkiye ve Gaziantep için büyük önem taşıyor. Bu proje hayata geçirildiği gün itibariyle Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyordu. Hedefimiz, erişimi hastane koşullarına uzak olan bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşarak hizmetimizi yerine getirmek. Bu doğrultuda binlerce vatandaşımızın da yaşamına dokunduk.”