Konferansa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Kaya konuşmasında kimyasal reaktivite, moleküler modelleme ve biyoloji sistemlerde teorik kimya uygulamalarına dair bilgi verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Kulübü (MOBİGEN) tarafından Moleküler Modelleme konferansı düzenlendi.

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