Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlığa seçilen Vedat Muhcu başkanlığında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında 2022-2025 dönemi görev dağılımı yapıldı.

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlığa seçilen Vedat Muhcu başkanlığında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında 2022-2025 dönemi görev dağılımı yapıldı.

MOBİAD olarak asıl ve yedek yönetim ayrımı yapmadıklarını belirten Dernek Başkanı Vedat Muhcu, 24 kişilik ekiple bir bütün olduklarını dile getirdi. Muhcu, “Onursal Başkanımız Alper Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Görevi ondan devraldım. Beni bu göreve layık görenlerden Allah razı olsun. Alper başkanımızın önderliğinde derneğimizin çıtası çok yükseldi. 24 kişilik yönetim kurulumuz var. Ayrı gayrı yok. Toplantılarımıza hep beraber katılarak güzel projelere imza atmaya çalışacağız” dedi.

Projelerle ilgili bilgiler veren Muhcu, “2022 yılı esnaf odası ortaklığındaki 358 bin Euro değerindeki projemiz ile 5 engelli, 15 kadın ve 15 erkek olmak üzere 15-29 yaş arasındaki toplam 35 kişi. Projemiz kapsamında verilecek olan eğitimler ile kursiyerlerin mesleki beceri geliştirilecek, kişisel gelişimleri sağlanacak, psikolojik açıdan desteklenmesi sağlanacak, staj programı ile işi iş başında öğrenmeleri sağlanacak. Fuar katılımları ve yurt dışı gezisi ile birlikte yeni çalışma modellerini yerinde izlemesi sağlanacak, işçi ve işveren görüşmeleriyle birlikte sektörle olan bağlantıları kurulacak. KOSGEB desteği ile 10 kursiyerin kendi iş yerini açması ve 25 kursiyerin de hediyelik eşya alanında istihdam edilmesi sağlanacaktır. Projemizin hedefi kursiyerlerin istihdam edilmesi ve kendi iş yerlerini açmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Vedat Muhcu başkanlığında görev dağılımı şu şekilde oluştu:

“Sekreter: Hülya Kalaycıoğlu, Sayman: Mustafa Kul, Başkan Yardımcıları: Alper Bektaş, Ahmet Uzun- Ali Sadık- Cem Çapkınoğlu- Ercüment Ataman- Hasan Yazıcı- Hayri Çabuk- İmdat Köse - Köksal Karslı - Murat Ayyıldız -Okan Gündoğdu- Mustafa Durmuş-Seyfettin Demirci- Zafer Ofluoğlu, Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Ali Eyüpoğlu- Burak Şahin- Ergin Yılmaz- Halit Kalmuk- Hasan Sivri- Nurcan Bektaş- Serkan Tokul.”