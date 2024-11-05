Erzurumlu iş insanı Hüsamettin Yavuz’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yatırımı bulunan Cihan Grup, Erzurum’da bulunan MNG AVM’yi bünyesine katıyor.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer, yaklaşık 7 yıldır MNG Holding bünyesinde Erzurum’a ve bölgeye hizmet eden MNG AVM’nin devir süreci tamamlandıktan sonra Cihan Grup bünyesine katılacağını ifade ederek, “Erzurum’a çok şeyler katan ve istihdamına katkıda bulunan MNG AVM daha da büyüyerek ve gelişerek Cihan Grup bünyesine katılıyor. Bizlerde bu anlamda sonuna kadar kendilerine destek ve katkı yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Cihan Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Yavuz’da önümüzdeki günlerde hem devir-teslim süreci hem de hedefleri ve projeleriyle ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Yavuz’un, daha detaylı açıklamalar yapacağını ifade ederek, “Erzurum ve ülkemize katma değer kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Her iki taraf ve Erzurum için hayırlı olsun” diye konuştu.

Konu ile ilgili daha önce bir paylaşım yapan Cihan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Yavuz ile MNG Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, tapu tesliminden bir fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandılar; “MNG AVM, CİHAN GRUP’un Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yatırımı bulunan CİHAN GRUP, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Erzurum’da Bulunan Türkiye’nin beşinci Doğunun en büyük Alışveriş Merkezi olan MNG AVM’yi de bünyesine katmıştır. Birçok yabancı yatırımcının da hedefinde olan AVM, Erzurum’a hayırlı olsun. ” dedi.