Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Kamu kurumlarıyla iş birliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Başkan Vekili Hasan Bozal, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kadir Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünsal Kıran, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Baş ve Şube Müdürü Kadir Serkan Atılgan, Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kurum ve kuruluşlar ile iş birliği

Ziyarette MMO yöneticileri Vali Orhan Tavlı’ya 2022-2023 dönemindeki Şube Çalışma Programı ve devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktardı. MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Odamız yönetim kurulunun çalışma programı doğrultusunda kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışma ortamları oluşturuyoruz. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerimize, Samsun’a ve ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Samsun Valiliği ile de bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü iş birliği ve birlikte çalışma ortamında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadir Gürkan ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya, "Odamız yönetim kurulu üyeleri adına sizlere Samsun Valiliği görevinizde sonsuz başarı diliyoruz" temennisini de iletti.