MKE Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Ali Keskinkılıç, memleketi Karabük’te AK Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yoğun bir kabalıkla AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasına gelen Ali Keskikılıç, burada yaptığı konuşmada zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Türkiye’nin 6 Şubat’ta insanlık tarihinde az yaşanacak büyük bir felakette karşı karşıya kaldığını kaydeden Keskinkılıç, “ Bu büyük felakette birçok kardeşimizi şehit verdik. Bu büyük felaketin ardından devletin bütün gücüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yaraları sarmaya devam etti ve hızlıca toparlamaya başladılar. Bölgenin bütün ihtiyaçları kısa sürede karşılandı. Aziz milletimiz elinde ne varsa bütün imkanlarıyla afet bölgesine koştu. Karabük’ten de giden onlarca yardım konvoylarını gördüm. Bu memleketin çocuğu olmaktan da gurur duydum.”

Keskinkılıç, “ Bu kadar büyük acılarımız içerisinde yapacak çok işimiz var. Hızlıca işlerin tamamlanması için Cumhurbaşkanımız bir karar alarak seçim tarihini 14 Mayıs’a çekti. Çünkü, duracak zamanımız yok, tasamız, derdimiz var saracak yaramız var. Biz başkaları gibi bakanlık paylaşmıyoruz, masa paylaşmıyoruz. Başkaları gibi mal mülk paylaşmıyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Türkiye’nin yeni Yüzyılında büyük işleri yapacağız. Bu seçimleri hızlıca geçip, Türkiye’ye, Karabük’e hizmet etmeye devam edeceğiz. Karabük halkı her zaman Cumhurbaşkanımız T-Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destekler verdi, oy rekorları kırdı. İnşallah 14 Mayıs’ta da tarihinde görülmemiş bir başarıyı tekrar elde edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya Liderini tüm şer güçlerine karşı tekrar bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu seçime biz sadece muhalefet partileri değil, dünyada ki tüm şer odakları ile seçime giriyoruz. Ama bu milletin azim ve kararlığı bunların hepsinin oyununu bozacaktır. Aynı şekilde kurdukları tüm tuzakları bozarak, çok güçlü bir meclis çoğunluğunu da inşallah elde edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak bu ülkeye hizmet etmeye ve bu ülkeyi dünyanın 10 büyük ekonomisine sokmak için mücadele edeceğiz. 30 yıllık memur hayatın boyunca çok ciddi görevlerde bulundum. Sanayi Bakanlığında milli teknoloji hamlesi içindeydim, TOGG yapılırken, ben oradaydım. Tarım Bakanlığında pandemi de gıda zinciri kırılmaya çalışılırken ben oradaydım. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Türk Savunma Sanayisinin en önemli kuruluşlarından biri olan MKE Genel Müdür Yardımcısı oldum. Bu süreçten sonra şunu düşündüm; bu seçim yüzyılın seçimi, benin nerede olmam lazım, bürokrasi koltuklarında oturmaya devam etmem mi lazım, yoksa milletimle, partimle beraber, Cumhurbaşkanımla beraber sahada mı olmam lazım. Evet sahada olmam lazım. Doğduğum topraklarda olmam lazım. Yalnız başaramayız hep birlikte olmalıyız. Zaman kaybedecek vaktimiz yok, birlikte yürüyüp yolları aşacağız. Ben bu memlekete hizmet etmek istiyorum, teşkilatımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla yürümek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Keskinkılıç, başvuru dosyasını İl Başkan Yardımcısı Ferhat Salt’a teslim etti.