DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor, MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek.