Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-DG Sivasspor maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-DG Sivasspor maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan MKE Ankaragücü - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.