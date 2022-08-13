Spor Toto Süper Lig’in başkent temsilcisi Ankaragücü Pepe Rodrigues’i transfer etti.
Spor Toto Süper Lig’in başkent temsilcisi Ankaragücü Pepe Rodrigues’i transfer etti.
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Olympiakos’ta forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues’i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı” ifadelerine yer verdi.
İmza törenine Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız’ın katıldığı bildirildi.
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