İmza törenine Ankaragücü yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız’ın katıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı” ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Olympiakos’ta forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues’i 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’in başkent temsilcisi Ankaragücü Pepe Rodrigues’i transfer etti.

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