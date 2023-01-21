Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Miyuki Bileklik Yapımı Atölyesi” katılımcılara yeni deyimler kazandırdı. Atölye katılımcıları miyuki boncuklardan zevklerine göre takılar yaptı.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Miyuki Bileklik Yapımı Atölyesi” katılımcılara yeni deyimler kazandırdı. Atölye katılımcıları miyuki boncuklardan zevklerine göre takılar yaptı.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nde (NİLSEM) devam eden uzun soluklu kursların yanı sıra ayda bir gerçekleştirilen atölyeler de katılımcılara hem üretmenin keyfini yaşatıyor hem de yeni deneyimler kazandırıyor. NİLSEM bu defa “Miyuki Bileklik Yapımı Atölyesi” düzenledi. Misi’deki İpek Evi’nde gerçekleştirilen atölyeye ilgi büyüktü. Vildan Salihçavuş’un eğitmenliğini yaptığı atölyede katılımcılar, miyuki boncuklarla bilekliğin yanı sıra kolye, çanta süsü, küpe gibi ürünler de yaptı. Boncuklarla takı yaparak yeni bir deneyim kazanan katılımcılar, İpek Evi’nin muhteşem atmosferinde de keyifli zaman geçirdi