Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK’lı Sabah Oğur’u Suriye’nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK’lı Sabah Oğur’u Suriye’nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK Başkanlık Konseyi’ne bağlı sözde Komalen Ciwan Koordinasyonu (Gençlik Topluluğu) yönetiminde yer alan ve aynı zamanda Ateşin Çocukları İnisiyatifi sorumlularından olan, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde ise kırmızı kategoride bulunan “Şilan Emgihan” kod adlı terörist Sabah Oğur, MİT’in nefes kesen operasyonu neticesinde Suriye’nin Halep kırsalında etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey kadrolarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye ve Irak’taki örgüt mensuplarını yakından takip ediyordu. Örgütün son dönemde Türkiye’deki orman yangınları ve şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği eylemlerde yer alan sözde üst düzey kadrolara yönelik MİT tarafından kurulan özel ekip, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında titiz bir çalışma yürütüyordu. Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde terörist Oğur’un Halep şehrinin Şeyh Maksut bölgesinde olduğunun belirlendiği ve özel bir ekip tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sözde Suriye Rojava 3’lü koordinasyon üyesi olan ve birçok eylemin talimatını veren terörist Oğur’un kardeşi terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur da 2010’da etkisiz hale getirilmişti.