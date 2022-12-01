Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) koordineli çalışmaları neticesinde; DEAŞ’ın Barış Pınarı Harekatı (BPH) alan sorumlusunun yanı sıra, eylemci unsurlarının da aralarında bulunduğu 5 DEAŞ’lı yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) koordineli çalışmaları neticesinde; DEAŞ’ın Barış Pınarı Harekatı (BPH) alan sorumlusunun yanı sıra, eylemci unsurlarının da aralarında bulunduğu 5 DEAŞ’lı yakalandı.

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle, SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince 2022 Kasım ayı içinde Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu silah ve teçhizatlarıyla birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali’nin BPH alanı sorumlusu olduğu ve Suriye’nin çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği, Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih’in örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali’nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali’nin BPH alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.