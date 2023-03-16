Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan MITT Moskova Turizm Fuarı başladı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, fuar alanında açılan Kemer standında ikili görüşmeler yaparak Kemer’i tanıtıyor. Ziyaretçilerine 29’ncu kez kapılarını açan MITT Moskova Turizm Fuarı’nın ilk gününde Kemer stadında yoğunluk yaşanıyor.

Kemer standında ilçenin doğası, tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlar, turizm faaliyetleri, spor aktiviteleri gibi birçok alanda ziyaretçilere bilgiler veren Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, Rus turistleri Kemer’e davet ediyor. Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, yoğun ilgi gören Kemer standında gelen ziyaretçilere Kemer ile ilgili promosyon malzemeleri de dağıtıyor.

Rusya meclisinin dış ilişkiler komitesi başkan yardımcısı Kemer standında

Kemer standında önemli misafirleri de ağırlayan Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, Rusya Meclisinin Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Malsagov ve Turist Destek Hattı Rusya Departman Başkanı Aleksander Kalutof, Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan, Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu ile ikili görüşmeler yaparak Kemer hakkında bilgiler verdi. Başkan Topaloğlu, Rusya’nın turizm anlamında Kemer için çok önemli olduğunu söyledi.

Kemer’de her yıl çok sayıda Rus misafiri ağırladıklarına işaret eden Topaloğlu, “Rus pazarı bizim çok önemli. Tarihsel bağlarımızın yanında kardeşlik bağlarımız da var. Kemerimizde birçok Rus vatandaşı yaşamakta. İlçemize en fazla gelen ziyaretçilerin başında Ruslar geliyor. Fuar alanında Kemer standımıza büyük bir ilgi var. Rus misafirlerimize Kemer hakkında bilgiler aktarıyoruz. Kemer’i daha önce görmeyen Rusları keşfedebilmeleri için ilçemize davet ediyoruz. Bu yıl iyi bir turizm sezonu olacağını tahmin ediyoruz. Kemer’i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi.