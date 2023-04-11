Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlediği fide dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterince, metrelerce kuyruk oluştu. Büyükşehir’in ücretsiz dağıttığı fidelerden almak isteyen vatandaşlar 200 bin fideyi yarım saatte bitirirken, görüntüler miting alanlarındaki kalabalığı aratmadı.

Ata tohumlarının tarımsal üretimde artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için tüm Türkiye’ye öncülük eden Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da yazlık sebze fidesi dağıtımına başlarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yıl boyunca 4 milyon fideyi vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Her yıl milyonlarca fideyi vatandaşlarla buluşturan ve Fide Üretici Belgesi sahibi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da fidelerin dağıtımı sürdürüyor. Ata tohumlarından üretilen; Koçarlı pembe domatesi, Aydın tatlı biberi, Aydın karası patlıcanı, salatalık, selin acuru, ve Ayşe kadın fasulyesi fidelerinden oluşan 200 bin fideyi Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu büyük ilgi gördü. Dakikalar öncesinden kuyruğa giren Aydınlılar, fide dağıtımı için sıra bekledi. Mitingi aratmayan kalabalığın oluştuğu meydanda dağıtıma sunulan 200 bin fide kısa sürede tükendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca 2 milyon yazlık, 2 milyon da kışlık olmak üzere toplam 4 milyon fide dağıtılacağını açıkladı.

"Tohumlarımızı büyüklerimizin sandıklarından topladık"

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar seralarda ata tohumlarını yetiştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Seralarımızda ata tohumlarımızı yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz bu tohumları büyüklerimizin sandıklarından topladık. Köy köy gezerek babaannelerimizin, anneannelerimizin sakladığı yerli tohumları temin ettik. Domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye olmak üzere 6 çeşit ürünümüzü vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Aydın il genelinde dağıtımlarımızın başladı. Burada 200 bin adet fideyi dağıtıyoruz. Ciddi bir üretimimiz var, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benim ricam bu tohumları atmasınlar, saklasınlar ve tekrar yetiştirsinler. Çocukluğumuzda sabah kahvaltılarında kestiğimizde domatesler, salatalıklar mis gibi kokardı. Artık öyle değil maalesef. Ama bizim ata tohumlarımızdan ürettiğimiz ürünler o özlemini duyduğumuz doğallıkta. Bugün çarşıdan salatalık aldığınızda aynı boyda olduğunu ve hatta buzdolabında büyüdüklerini bile görüyoruz. Ama bu fidelerden yetişen ürünlerin hepsi aynı boyda olmuyor ve şekilleri de farklı oluyor. Çocuklarımızın bu tohumlardan elde edilen ürünleri tüketmelerini istediğimiz için bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kırsal kesime ağırlık vereceğiz"

Fide dağıtımlarında kırsal kesimlere ağırlık vereceklerini sözlerine ekleyen Çerçioğlu, "Önümüzdeki günlerde de diğer ilçelerimizde dağıtımlarımız sürecek. Özellikle kırsal kesimde daha yoğun bir dağıtım olacak. Çünkü ata tohumlarımızın yok olmasını istemiyoruz. Oralarda daha yoğun bir döngü var. Diğer illerden de zaman zaman tohum değişimlerimiz oluyor. Eskişehir, İzmir gibi birçok ilimizle değimiz oluyor. Vatandaşlarımız da tohumlardan istiyor, o zaman da daha önceki yıllarda olduğu gibi gönderiyoruz. İlgi çok fazla bu nedenle seralarımızı da çoğaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ata tohumlarından üretilen fidelerden alan Aydınlı vatandaşlardan, Suzan Ayvaz, "Çok güzel olmuş, çok iyi düşünülmüş. Keşke tüm tohumlarımız yerli olsa. Ben de aldım, biraz yerim var oraya dikeceğim" diye konuşurken Nezahat Ergin ise, "Bahçeme ekiyorum, çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız Özlem hanım her zaman halkını düşünerek bu tür işler yapıyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, programın ardından basın mensuplarına da ata tohumlarından yetiştirilen fidelerden hediye ederek ata tohumlarına sahip çıkmalarını istedi.