Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin kuzeyinde Afrin-Azez karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD mensubu Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen’i yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin kuzeyinde Afrin-Azez karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD mensubu Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen’i yakaladı.

MİT, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesi amacıyla sürdürdüğü teknik ve fiziki takip neticesinde 3 örgüt mensubunun Suriye’de terörden arındırılmış harekat bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine eylem gerçekleştirmek amacıyla Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis’in Gülbaba köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti. Söz konusu bilginin emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine MİT ekipleri teröristlerin yakalanması için harekete geçti. Terör örgütü mensupları “Adnan Piro” kod adlı Ferhad Edemen, “Bahtiyar” kod adlı Ozan Tunç ve “Çem Riha” kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rıfat alanından hareket ederek Fırat Kalkanı Harekat alanına ulaştı. Buradan Afrin’e doğru yola çıkan 3 terörist, teknik ve fiziki takibi sürdüren MİT ekibi tarafından Afrin-Azez karayolu üzerinde silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Yakalanan teröristlerden Ozan Tunç’un “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin’in yakın koruması olduğu da tespit edildi.