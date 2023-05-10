MİT, Irak’ın Gare bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper’i etkisiz hale getirdi.

Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde de yer alan Ürper, 2013 yılında Suriye’ye geçerek, silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Suriye’den Türkiye’ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer aldı. Uzun süre özel güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2015 yılında Irak’a giden Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT’in saha ajanları tespit etti

MİT’in saha ajanları, terörist Müslüm Ürper’in Irak Gare’de bulunduğu yeri tespit etti. MİT’in saha ajanları, Müslüm Ürper’in güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etti. Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı sırada MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, Müslüm Ürper’in etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağını, intikallerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti.