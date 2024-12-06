Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen’in birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Özmen, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı. Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Özmen, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösteriyordu. "Yılmaz" kod adlı Özmen, MİT tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.