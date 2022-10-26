İzmir’in Urla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, gözaltına alınan 11 organizatör şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’in Urla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, gözaltına alınan 11 organizatör şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 25 Ekim tarihinde Urla ilçesi, Zeytineli Mahallesinde kapalı kasa araçlarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Urla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, havadan JİHA destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde toplam 107 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Operasyon çerçevesinde, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen E.K., I.B., H.S., S.K., D.G., S.K., Y.D.Y., M.S., M.K., H.Ç. ve M.G. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 şüpheli serbest

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 organizatör şüphelisi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.