Misli.com Sultanlar Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, lider Eczacıbaşı Dynavit takımını konuk etti. Karşılaşma 3-0 Eczacıbaşı Dynavit in üstünlüğü ile tamamlandı.

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