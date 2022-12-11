Misli.com Sultanlar Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, lider Eczacıbaşı Dynavit takımını konuk etti. Karşılaşma 3-0 Eczacıbaşı Dynavit in üstünlüğü ile tamamlandı.
Misli.com Sultanlar Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, lider Eczacıbaşı Dynavit takımını konuk etti. Karşılaşma 3-0 Eczacıbaşı Dynavit in üstünlüğü ile tamamlandı.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi ADS: Angela, Alesia, Ceren Baysal, Lucia, Selin, Duygu, Alara (L), Pınar (L), Dilara, Burcu, Lena, Güldeniz,
Baş Antrenör: Mustafa Umut Uysal
Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Hande, Yasemin, Elif, Irina, Sinead, Aybüke (L), Simge (L), Defne, Samandağ, Yaprak,
Baş Antrenör: Ferhat Akbaş
Setler: (17-25), (20-25), (14-25)
Süre: 74 dakika (25, 26, 23)
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