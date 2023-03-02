Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza’da yer alan Büyük Piramit’te, ana girişin üzerinde 9 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde gizli bir iç koridor keşfedildi.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza’da yer alan Büyük Piramit’te, ana girişin üzerinde 9 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde gizli bir iç koridor keşfedildi.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza’da yer alan ve Dünya’nın 7 harikasından biri olan Büyük Piramit’te yeni bir keşif yapıldı. ScanPyramids Projesi’nden bilim adamlarının oluşturduğu ekip, ana girişin üzerinde 9 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde gizli bir iç koridor tespit etti. Yetkililer, gizli koridorun piramidin ağırlığını girişin veya henüz keşfedilmemiş başka bir odanın etrafında yeniden dağıtmak için inşa edilmiş olabileceğini belirtti.

İlk olarak 2016 yılında muografi adı verilen bir görüntüleme tekniği kullanılarak tespit edilen boşluk, kozmik ışınlara dayalı bir görüntüleme yöntemi sayesinde açığa çıkarıldı.

Mısır Yüksek Konseyi Eski Eserler Başkanı Mostafa Waziri yaptığı açıklamada, "Taramaya devam edeceğiz, böylece koridorun altında veya sonunda ne olduğunu bulmak için neler yapabileceğimize bakacağız" dedi.

Dünyanın en eski ve en büyük anıtlarından biri olan 146 metre yüksekliğindeki Büyük Piramit, milattan önce 2609-2584’e kadar hüküm süren Firavun Khufu veya Cheops tarafından dördüncü hanedan döneminde Giza platosu üzerine inşa edilmiştir. Büyük Piramit’in nasıl inşa edildiği konusunda bir fikir birliği bulunmuyor.