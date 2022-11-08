Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Taposiris Magna Tapınağı’nda yapılan kazılarda Kleopatra’nın kayıp mezarına ulaştığı tahmin edilen yer altı tüneli keşfedildi.

Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Taposiris Magna Tapınağı’nda yapılan kazılarda Kleopatra’nın kayıp mezarına ulaştığı tahmin edilen yer altı tüneli keşfedildi.

Mısır’ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Tapınağı’nda, Arkeolog Kathleen Martinez başkanlığındaki Mısırlı ve Santo Domingo Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen kazılarda Kleopatra’nın kayıp mezarına giden yer altı tüneli bulundu. Tünelin yaklaşık bin 300 metre uzunluğunda ve yerin 13 metre altında bulunduğu aktarılırken 2 bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi. Keşif sayesinde Kleopatra’ya ait mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan Martinez, “Mezarı ortaya çıkarırsak 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak” dedi.

Öte yandan, yürütülen arkeolojik kazılarda seramik kaplara, kaymaktaşından yapılma Helenistik döneme ait iki kafa heykeline ulaşıldığı aktarıldı. Tünelin bir kısmının sular altında olduğunu tespit eden arkeolog ekibi, Taposiris Magna Tapınağı’nın temellerinin de su altında olduğuna inandıklarını ifade etti.