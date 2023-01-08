Mısır’ın başkenti Kahire’nin 375 kilometre güneyinde bulunan Asyut kentinde 5 katlı bir bina çöktü. Asyut Valisi Essam Saad, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altından 1 çocuğun kurtarıldığın belirten Saad, kayıplar için arama çalışmalarının sürdüğünü ve bölgeye gerekli tüm desteğin sağlandığını aktardı.

Mısır’ın Asyut kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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