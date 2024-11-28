Kahramanmaraş’ta bir vatandaş mısır ve kestanesi satarak çocuklarını okuttu.

Demokrasi Meydanın da 50 yıldır mısır ve kestane satarak 5 çocuğunu okuttuğunu söyleyen 75 yaşındaki Kadir Sırlı, "Mısır ve kestane satarak çocuklarımı okuttum. Şimdi ise torunlarıma yardımcı oluyorum" dedi.

Sırlı,"50 yıldır bu işi yapıyorum. Geçimini sadece bu işle sağlıyorum. 5 çocuk babasıyım. Bu işi yaparak 5 çocuğumu okuttum.Şimdi ise torunlarımı okutuyorum. Sabahın erken saatlerinde buraya geliyorum ve işimin başında oluyorum. Burada çok huzurluyum. Çalışmayı çok seviyorum. Kestanenin kilosu 500 TL’den başlıyor. Mısır’ın tanesi ise 20 TL. Müşterilere sıcak sıcak kestane ve mısır pişirerek hizmet veriyorum. Havalar soğudu ve kestane ile Mısır’a ilgi arttı. Şuan çok şükür satışlarımız iyi gidiyor. Ben 75 yaşındayım ve çalışmaya da devam edeceğim " ifadesini kullandı.