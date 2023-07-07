Adana’nın Kozan ilçesinde mısır tarlasında işlenen cinayetle ilgili yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Kozan ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Üveys Ateş (53) mısır sularken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Üveys Ateş yere yığıldı. Olay yerine 112 acil ekipleri ve jandarma çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından Ateş, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların burada yaptığı bütün müdahalelere rağmen Ateş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, cinayetle ilgili şüpheli olarak H.S’yi belirledi. Şüpheli jandarma tarafından yakalanarak ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.