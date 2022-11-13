Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozan Mahallesi’nde anız yakıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Yapılan kontrolde, hasadı yapılmış 10 dönümlük mısır tarlasının Y.Ç. isimli şahıs tarafından yakıldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi EK 1/C bendine” aykırı olarak anız yaktığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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Kuduz hastalığı farklı hayvanlarda da görülebilir

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