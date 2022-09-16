Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir tarladaki mısır sapı balyaları alev alev yandı. Dumanlar Adana karayolunu kapladı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir tarladaki mısır sapı balyaları alev alev yandı. Dumanlar Adana karayolunu kapladı.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu ilçesinde Ayvalı Mahallesi’nde saat 16.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 bin ton olduğu tahmin edilen mısır sapı balyaları yanmaya başladı. Dumanlar Adana karayolunu kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevre ilçeden takviye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İmamoğlu jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturmayı sürdürürken yangına müdahale sürüyor.