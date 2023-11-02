Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar ve milli katılım organizasyonları ile Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı Mısır ile ticaretin geliştirilmesi için yeni bir dönem başlıyor. Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan Mısır’daki potansiyeli değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Mısır temasları kapsamında Bakan Bolat’a eşlik etti. Başkan Burkay, başkent Kahire’de Mısır Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Açılış Programı’na katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Mısır Sanayiciler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen programın ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Mısır Hazır Giyim ve Ev Tekstili Sanayicileri Odası ve Mısır Mühendislik Odası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Ayrıca BTSO iştiraki KFA Fuarcılık’ın yurt dışı fuar ve milli katılım organizasyonları için işbirliği protokolü yapıldı.

“Ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı değerlendirmede Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve iş insanlarının Mısır ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir adım atıldığını ifade etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir rol üstleneceğini kaydeden Burkay, “Ülkemizin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olan Mısır ile ticaret hacmi 10 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu rakamı 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz. Bursa’mızın lokomotif sektörleri başta olmak üzere Mısır’la birçok alanda ilişkilerimizin kapsamını genişletmek istiyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi işbirliği ve ‘kazan kazan’ temelinde geliştirmek için BTSO olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

“Mısır ile işbirliği fuarlarla güçlenecek”

KFA Fuarcılık’ın 5-7 Ekim tarihlerinde Mısır’da düzenlenen Cairo International Fashion & Textile Expo’da Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Burkay, fuarcılık alanında Mısır ile tarihi bir işbirliği başlattıklarının bilgisini verdi. Kasım ayında Bursa’da düzenlenecek Junioshow’da Mısır Hazır Giyim ve Ev Tekstili Sanayicileri Odası işbirliğinde Mısırlı 6 firmanın katılımcı olarak yer alacağını belirten Burkay ayrıca 12-14 Ocak 2024 tarihlerinde Mısır’da gerçekleştirilecek Nelly Kids Fashion’da Türk bebe çocuk hazır giyim ürünlerinin KFA Fuarcılık milli katılım organizasyonu ile vitrine çıkacağını ifade etti.

KFA fuarcılık Mısır’da fuar düzenleyecek

Bebek çocuk hazır giyim, otomotiv yan sanayi, kumaş ve tekstil aksesuarları ile ev tekstili sektörlerinde Orta Doğu, Balkan ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleşecek fuarlara Mısır ile ortak milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Burkay, “Mısırlı firmalarla üçüncü ülkelerde de işbirliği fırsatlarına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İyi niyet anlaşmamız kapsamında ayrıca Mısır’da ev tekstili sektörüne yönelik bir fuar düzenlemek için çalışmalara başlayacağız. Yurt dışı fuar düzenleme yetkisine sahip olan KFA Fuarcılık şirketimizin 10 yıllık fuarcılık birikimini ve tecrübesini Mısır’a taşıyacağız. Mısır’da ilk olacak bu fuar ile eş zamanlı bir kumaş fuarı da düzenleyeceğiz. Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Mısır’la işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.