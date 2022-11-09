Tokat’ta mısır hasadı yapan çiftçilerin anız yakması çevre kirliliğinin yanı sıra yangınlara davetiye çıkartıyor.

Tokat’ta mısır hasadı yapan çiftçilerin anız yakması çevre kirliliğinin yanı sıra yangınlara davetiye çıkartıyor.

Tokat’ta Kazova bölgesinde çiftçilerin anız yakması sonucu sis tabakası gibi oluşan duman havadan görüntülendi. Yasak olmasına rağmen anız yakılması havayı kirlettiği gibi orman yangınlarına da sebep olabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre yurt genelinde 2021 yılında 139 bin 503 hektar orman alanının 377 hektarlık kısmı anız yangını nedeniyle gerçekleşti. Bu anlamda uzmanlar orman yangınlarının yanı sıra tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atılmaması için anız yakılmaması uyarısında bulundu.

"Anız yakmak yasak"

Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, anız yakmanın kanunen yasak olduğunu söyledi. Anız yakmanın yasak olduğuna dair valilik öncülüğünde tebliğ yayınlandığını belirten Müdür Şahin, "Bütün belde, köy ve muhtarlıklara anız yakmanın yasak olduğu bildirilmekte. Çiftçilerimiz alışkanlıklarından dolayı anız yaktıkları gözlemlenmekte. Anız yakmak toprağa zarar veriyor. Ayrıca büyük yangınlara neden olabiliyor. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın dönüme 102 lira para cezası var. Ayrıca kabahatler kanunu uyarınca ceza uygulanmaktadır" dedi.

Çiftçilere anız yakmanın yerine tarlayı sürmesini öneren Şahin, "Ayrıca anızın üzerine direkt ekim yapılabiliyor. Bunlarla ilgili deneme çalışmaları yapılıyor. Biz konuda anız ekimi konusunda bilgi veriyoruz. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi için kurumlarla işbirliği içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Müdür Şahin, anız yakanlara karşı kurumların iş birliği içinde denetimlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.