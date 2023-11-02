Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Hayrat, 7 bin yabancı pasaporta sahip kişinin Gazze Şeridi’nden Mısır’a geçeceğini duyurdu.

İsrail’in saldırılarında yaralananlar ve yabancı pasaport sahiplerinin (çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler dahil) girişi için dün açılan Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin devam etmesi bekleniyor. Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün 15 ülkeden 596 yabancı ve çifte vatandaşlığa sahip Filistinlinin Gazze’den ayrılmasına izin verildiği duyuruldu. Yayımlanan listedeki kişilerin saat 07.00’ye kadar geçiş noktasına gelmesi istendi.

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Hayrat ise yabancı diplomatlarla gerçekleştirdiği toplantıda, toplamda 7 bin civarında yabancı pasaporta sahip kişinin Mısır’a geçeceğini ifade etti.

"Cibaliye saldırılarında 195 kişi hayatını kaybetti"

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun art arda iki kez vurduğu Cibaliye Mülteci Kampı’nda toplam 195 kişinin hayatını kaybettiği, 777 kişinin yaralandığı, 120 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

“Dünya liderleri ve BM Güvenlik Konseyi bu suçlara ortak oluyor”

Dünyaca ünlü sanatçı eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırıya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Jolie, mülteci kampında yıkılan evlere ait enkazın bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, “Bu, kaçacak hiçbir yeri olmayan, mahsur kalan bir nüfusun kasıtlı olarak bombalanmasıdır. Gazze yaklaşık 20 yıldır bir açık hava hapishanesi ve hızla toplu mezara dönüşüyor. Ölenlerin yüzde 40’ı masum çocuklar. Bütün aileler katlediliyor. Dünya izlerken, birçok hükümetin aktif desteğiyle milyonlarca Filistinli sivil (çocuklar, kadınlar, aileler) toplu olarak cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılıyor. Dünya liderleri, insani ateşkes talebini reddederek ve BM Güvenlik Konseyi’nin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek bu suçlara ortak oluyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin’e saldırılarında son durum

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kara operasyonunun devam ettiği, Hamas mensupları ile çatışmaların gece boyunca sürdüğü belirtildi. Kara operasyonunda ölen İsrailli asker sayısının 18’e yükseldiği aktarıldı. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ölen İsrailli asker sayısının ise 333’e ulaştığı kaydedildi. Hamas’ın elindeki esir sayısının 242’ye yükseldiği ifade edildi. Ayrıca 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 12 binden fazla noktanın vurulduğu, İsrail’in kuzeyindeki Lübnan sınırında ise Hizbullah’a ait hedeflere saldırı gerçekleştirildiği vurgulandı.