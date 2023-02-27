Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 2011 yılından bu yana Suriye’ye bakanlık düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 2011 yılından bu yana Suriye’ye bakanlık düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Mısır’dan Şam’a dışişleri bakanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaret yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad tarafından Uluslararası Şam Havalimanı’nda karşılandı. Rejime ait resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Şukri’nin havalimanında Mikdad ile görüşmesinin ardından Suriye lideri Beşar Esad tarafından kabul edildiği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Şükri’nin depremlerden dolayı Suriye ve Türkiye’ye dayanışma mesajını iletmek üzere ziyaret gerçekleştireceği ifade edilmişti.

Şükri ve Mikdad, son olarak 2021’de New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında bir araya gelmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından 7 Şubat’ta Beşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Arap Birliği, 2011’de rejimin göstericilere yönelik saldırılarının ardından Suriye’nin üyeliğini askıya almıştı.