Kastamonu Üniversitesi’nce hazırlanan “FER” isimli kısa film, Amerika’da gerçekleşen Mısır-Amerikan Film Festivali (EAFF)’nde kısa film kategorisinde finale kaldı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk’ün senaryosunu yazıp ve yönettiği, Mikail Zubanov’un başrolünde oynadığı “FER” isimli kısa film, Amerika’da gerçekleşen Mısır-Amerikan Film Festivali (EAFF)’nde kısa film kategorisinde finale kaldı.

Uluslararası filmlerin 12 kategoride yarıştığı ve Brooklyn New York’ta gerçekleşen Mısır-Amerikan Film Festivali’nde kısa film kategorisinde finale kalan “Fer” 3 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek ödül töreninde Kastamonu Üniversitesini ve Türkiye’yi temsil edecek.

Kastamonu kırsalında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Okan Yılmaz yaptı. Filmin ışık sorumlusu Samir Şahbazov olurken ses yönetimini ise Ali Bayramov üstlendi.

New York’ta ikinci kez sanatseverler ile buluşacak olan Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk, Amerika’da gerçekleşecek film festivali hakkında şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere daha önce Kastamonu susamsız simit belgeseli ile New York Film Festivalinde uluslararası seyirciler ile buluşmuştuk. Şimdi de herkesin belki de kendi yaşamından bir şeyler bulabileceği kısa filmimizi sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Çekimlerini Kastamonu’nun eşsiz doğasında gerçekleştirdik. Bunun bize şans ve başarı getirdiğini düşünüyoruz. Bu kıvançla Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi’nin adını duyurmak için ben ve ekibim daha çok çalışacağız”