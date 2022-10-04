Eskişehir’de balıkçı misinasının kanatlarına dolanmasıyla ağaçta mahsur kalan balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerinin operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu.

Eskişehir’de balıkçı misinasının kanatlarına dolanmasıyla ağaçta mahsur kalan balıkçıl kuşu itfaiye ekiplerinin operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi Biçer Mahallesi’nde balıkçıların misinasına takılan bir balıkçıl kuşu ağaç tepesinde mahsur kaldı. Kanatlarına dolaşan misinadan dolayı uçamayan balıkçıl kuşu, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince ağaçtan alındı. Kanatlarına dolaşan misinadan kurtarılan balıkçıl kuşu özgürlüğüne kavuştu.

Balıkçıl kuşunun itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılması ve kanatlarına dolanan misinanın kesilmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.