Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın, 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın, 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yıkılan binadan 4 kişi çıkartıldı Yıkılan binadan 4 kişi çıkartıldı

Sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. Hacı Rıfat Ertuğrul’a ait 3 katlı bina depremde yıkıldı. Üç katlı binadan 7 kişi sağ çıkartılıp hastanelere kaldırılırken, ablasına misafir olarak akşam gelen Gülesser Çiper’in cansız bedenine ulaşıldı. Çiper’in cenazesi morga kaldırıldı. Binada arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor.