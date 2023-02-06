Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın, 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın, 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. Hacı Rıfat Ertuğrul’a ait 3 katlı bina depremde yıkıldı. Üç katlı binadan 7 kişi sağ çıkartılıp hastanelere kaldırılırken, ablasına misafir olarak akşam gelen Gülesser Çiper’in cansız bedenine ulaşıldı. Çiper’in cenazesi morga kaldırıldı. Binada arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor.