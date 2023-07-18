Yaz mevsiminin gelmesiyle, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan

Eskişehir Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı bölgesine giden vatandaşlar, hem belediye otobüs seferlerinin hem de duraktaki gölgeliğin yetersizliğinden yakınıyor.

Sazova Parkı, çevresinde bulunan Hayvanat Bahçesi, Sualtı Dünyası, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ve Esminyatürk ile yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları yüzlerce keşinin ailelere ile birlikte ziyaret ettiği bölgeye gidenler, ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Vatandaşlar, Odunpazarı durağından bölgeye sadece tek otobüsün gitmesi ve dönüşte ise 30 dakikada bir gelmesinden rahatsız olduklarını anlatıyorlar. Bu durum durakta kuyruğun artmasına, oturma bankının ve güneşin altında beklemek zorunda kalanlar için gölgeliğin yetersizliğine sebep oluyor.

“Beklemek önemli değil, ama durakta ve çevresinde gölgelik bir alanın olmaması büyük sorun”

İzmir’den geldiğini belirten yerli turistlerden Zeynep Çalışkan, “Ben İzmir’den Eskişehir’i gezmeye geldim. Eskişehir, güzel bir şehir, ancak ulaşım sorunu olduğu kesin. Örnek vermek gerekirse buraya gelirken durakta yaklaşık 10-15 dakika gibi bir süre beklemek zorunda kaldım. Parkı gezdim gerçekten iyi düşünülmüş ve yapılmış. Ama şimdi Odunpazarı evlerine, oradaki müzeleri gezmek istiyorum, ancak yaklaşık 30 dakikadır otobüsün gelmesini bekliyorum. Beklemek önemli değil, ama durakta ve çevresinde gölgelik bir alanın olmaması büyük sorun. Güneş altında beklemek zor oluyor” dedi.

“Zor geldim, böyle bir güzelliğe ulaşmak zor olmamalı”

Eskişehir’in güzellerini görmeye Kocaeli’nden gelen Emir Bal ise “Eskişehir güzel bir ilimiz, tabi ülkemizin her karış toprağı güzel, ama Eskişehir hem öğrenci şehri olmasından, hem de sanayi bakımından gelişmiş bir il. Bugün üçüncü günüm burada daha gezmediğimiz birçok yer var. Bugünkü planım Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nı gezmekti. Zor geldim, böyle bir güzelliğe ulaşmak zor olmamalı. Bir kaç kişiye, Odunpazarı evlerinden buraya gelirken sordum. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Park’ına nasıl gidebilirim? Diye.’ Sadece K11 numaralı belediye otobüsünün gittiğini söylediler’ böyle güzel bir yere birden fazla otobüs seferi verilmeli. Durakta 25 dakikadır otobüs bekliyorum. Bence yetkililer derhal buna çözüm bulmalı” dedi.