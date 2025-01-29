Zonguldak’ın Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’ne ait misafirhanede görevli Demir Hüseyin Yazıcı, sıra dışı bir dostluğa ev sahipliği yapıyor.

Kandilli beldesinde arta kalan yemek ve ekmeklerle kedileri besleyen görevli Demir Hüseyin Yazıcı, tilkinin de geldiğini gördü. Önce duruma şaşıran Yazıcı, adını "Misafir" koyduğu tilkiyi de kedilerle birlikte elleriyle beslemeye başladı. Yazıcı, “Önceleri çok temkinliydi, yaklaşmaya çekiniyordu. Ancak zamanla güven kazandı. Artık belirli aralıklarla geliyor, yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle tam olarak anlaşamasa da beslenmesini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor” dedi.

Tilkinin kedilerle birlikte karnını doyurma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Karnını doyuran tilki ise bir süre sonra doğal yaşam alanına geri döndü.