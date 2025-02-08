Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, ‘Misafir’ adlı tiyatro oyununu Tarsus’ta sahneledi.

Anadolu’nun bir kasabasından Almanya’ya gurbetçi olarak giden ‘Musa’ karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı oyunda katılımcılar zaman zaman kahkahalar atarken, kimi zaman da duygu dolu anlar yaşadılar.

Bilgesu Erenus’un yazdığı, Alpay Aksum’un yönettiği ‘Misafir’ adlı tiyatro oyununun dekor ve kostüm tasarımını Zehra Alev Tol, ışık tasarımını Barış Arslan, müziğini Gürkan Çakıcı, koreografisini Meray Kartal ve dramaturgluğunu Taner Çelik üstlendi. 2 perdelik oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ise Ozan Erdönmez gerçekleştiriyor.

"Belediyelerimiz her alanda büyük bir uyum içinde çalışıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesinin, her alanda olduğu gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de büyük bir uyum içinde çalıştığını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, "Oyuncularımız, anlamlı ve düşündürücü bir oyun sergilediler. Bizim belediye başkanlarımız çalışkan, üretken ve halkçı belediye başkanları. Belediyelerimiz yolda yapıyor, kaldırımda yapıyor, parkta yapıyor; ama sanata ve sanatçıya değer veren, sanata ve sanatçıyı her zaman destekleyen belediye başkanlarımız var. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Tarsuslular adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Sezon boyunca yeni oyunlarla yine birlikte olacağız"

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez ise "Şehir Tiyatrosu olarak Tarsuslu sanatseverleri ‘Misafir’ isimli eserimizle buluşturduk. Sezon boyunca yeni oyunlarla ve yeni gösterimlerle, Tarsus halkı ile yine birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinden memnun olduğunu kaydeden izleyicilerden Melis Özşenoğlu, "Belediyenin hazırladığı bu etkinliklere severek geliyoruz. Oyundan da çok memnun kaldık, çok güzeldi. Zaten tiyatroları hiç kaçırmıyorum" diye konuştu.