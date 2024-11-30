Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evi Üyeleri, Mezitli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Misafir’ isimli tiyatro oyununu izledi.

Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan ’Misafir’ adlı tiyatro eserinin yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Alpay Aksum üstlendi. Genel Sanat Yönetmenliğini Ozan Erdönmez’in yaptığı ve 14 Kasım’da prömiyeri yapılan ’Misafir’ adlı tiyatro oyunu, perdelerini bu kez 300’ü aşkın Emekli Evi üyesi için açtı.

“300’ü aşkın vatandaşımız, bizimle birlikte oyun dünyamıza ortak oldular”

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, ’Misafir’ isimli oyunun 14 Kasım 2024 günü prömiyerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Oyunun prömiyeri sonrasında ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Emekli Evinde bir matine oyunu olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Erdönmez, “Yaş almış vatandaşlarımızın mutluluğu bizler için çok önemli ve değerli. İyi ki buraya geldiler ve bizimle birlikte oyun dünyamıza ortak oldular. Yaklaşık 300’ü aşkın vatandaşımızla birlikte temsilimizi gerçekleştirdik” dedi.

Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Güler, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığını ne annemiz ne babamız yaptı. Belediye başkanımız çok üretiyor, çok güzel hizmetler yapıyor, evimize yemeğimizi bile gönderiyor. Temizliğimizi yapıyorlar ve sağlığımızı koruyorlar. Daha ne diyelim? Her türlü hizmeti yapıyorlar” diye konuştu. Misafir adlı oyun hakkında da konuşan Güler, “Tiyatro her zaman gideceğimiz bir yer değil. Burada tiyatro izleyeceğimizi duyunca sevindik, geldik, seyrettik. Bu bizim için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

“Tiyatroyu ben çok seviyorum, keşke her gün olsa”

Etkinliğe katılım sağlayan Emekli Evi üyesi Mukadder Çörekçioğlu, etkinliklerin yaşlanmışların sosyalleşmesi için çok önemli olduğunu belirterek, “Başkanımız Vahap Seçer’e ve Meral Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli işler yapıyorlar. Biz iki otobüsle geliyoruz. Ellerinde baston var ve buraya geliyorlar. Onlar için bu çok önemli. Tiyatroyu ben çok seviyorum, keşke her gün olsa” şeklinde konuştu.

Hasta olmasına rağmen etkinliğe katıldığını söyleyen Asiye Karakoyak ise “Bütün etkinliklere geliyoruz, çok da memnunuz. Kültürle ve sanatla buluşmak çok güzel. Bu sayede sosyalleşiyoruz ve ufkumuz açılıyor” ifadelerine yer verdi.