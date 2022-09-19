TÜBİTAK’ın bir projesi için Sakarya’da bulunan eğitimciler Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği gezi ile şehrin kuzeyinde Acarlar Longozu ile nehir ve denizin birleştiği güzellikleri ziyaret etti.

TÜBİTAK’ın bir projesi için Sakarya’da bulunan eğitimciler Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği gezi ile şehrin kuzeyinde Acarlar Longozu ile nehir ve denizin birleştiği güzellikleri ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirdiği gezilere devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen programın son konukları Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğretmenler oldu. TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları “Doğa, Tarım ve Mimari Bağlamlarında Gerçekçi Matematik Eğitimine Uygun Soru Yazma: Gözle, Taşı, Kur” isimli proje için Sakarya’da bulunan öğretmenler gerçekleştirilen eğitimlerin son gününde şehrin kuzey bölgesinde düzenlenen geziye katıldı.

Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun longoz ormanı olan ve kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir yapıya kavuşturulan Acarlar Longozu günün ilk durağı oldu. Burada 2 kilometrelik yürüyüş yolunda gezintiye çıkan misafir öğretmenler, longoza hayran kaldı. Daha sonra ise doğanın bir başka güzelliğinin yer aldığı deniz ile nehrin birleştiği Karasu Yenimahalle’ye geçen eğitimciler, gezi için Büyükşehir Belediyesi ile teşekkürlerini paylaştılar. Yapılan açıklamada, şehrin tüm güzelliklerinin tanıtılmaya devam edeceği ifade edildi.