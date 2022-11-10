Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, “Hepimiz sizi dünya çapında iftihar edilen büyük devlet ve siyaset adamı, bilge ve kararlı, kendi halkının fedakar ali cenap çocuğu olarak hürmet ediyoruz” dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, “Hepimiz sizi dünya çapında iftihar edilen büyük devlet ve siyaset adamı, bilge ve kararlı, kendi halkının fedakar ali cenap çocuğu olarak hürmet ediyoruz” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, “Siz aziz kardeşimi ve Türk dostlarımızı bir kez daha kadim Semerkant şehrinde selamlamaktan bahtiyarlık duyuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Özbek halkının yakın dostu olarak nitelendiren Mirziyoyev, “Sadece Türk dünyasında değil belki tüm Müslüman aleminde çok büyük itibara ve nüfusa sahip olan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri Özbekistan’ın Yüksek Düzey İmam Buhari Nişanı ile ödüllendirildiler” dedi. Söz konusu nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmaktan son derece kıvanç duyduğunu ifade eden Mirziyoyev, “İslam aleminde muhaddisler imamı olarak şöhret kazanan İmam Buhari’nin kutsal mukaddes dinimizin gelişmesine ne denli eşsiz katkılarda bulunduklarını hepimiz iyi biliyoruz” dedi. Söz konusu nişanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İslam’ı tanıtma, dünya çapında Müslümanların menfaatlerini koruma, ümmetin birlik ve beraberliğini, refahını sağlama, dini hoşgörüyü tanıtma, gençleri iyi ruhla yetiştirme yolunda yaptığı eşsiz çalışmaları nedeniyle takdim edildiğini aktaran Mirziyoyev, “2017 yılında Birleşmiş Milletler’in genel kurulunun 72’nci oturumunda, dünya insanlarını, İslam dininin insani mahiyetinden özellikle İmam Buhari’nin manevi mirasından istifade etme konusunda bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmam bittikten sonra siz aziz kardeşim bana özellikle ilgi gösterdiniz ve içtenlikle beni kutladınız. İmam Buhari’nin muteber adı Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yüksek kürsüsünde ilk kez seslendirildiğini söylediniz. O sözlerinizi hala güzel izlenimlerle hatırlıyorum” dedi.

Mirziyoyev, “Ulu Ata’mızın rivayet ettiği bir hadisi şerifte ’ameller niyetlere bağlıdır’ denilmektedir. Dolayısıyla biz de Özbekistan’da İmam Buhari atamızın mirasını derinlemesine incelemek üzere Semerkant topraklarında bu zatın adını taşıyan uluslararası araştırma merkezi ve hadis bilim okulunu kurduk. Ülkemizde İmam Buhari adlı Taşkent İslam Enstitüsü etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte. Bu vesileyle mukaddes dinimizi, büyük atalarımızı ve düşünürlerimizin öğretilerini inceleme ve tanıtma konusundaki çabalarımıza desteklerinizden dolayı size özel teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Hepimiz sizi dünya çapında iftihar edilen büyük devlet ve siyaset adamı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan-Türkiye arasındaki dostça ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi ve karşılıklı çıkara dayalı projeleri etkin bir şekilde uygulama konusundaki kişisel katkılarını çok iyi bildiğini ve takdir ettiğini aktaran Mirziyoyev, “Hepimiz sizi dünya çapında iftihar edilen büyük devlet ve siyaset adamı, bilge ve kararlı, kendi halkının fedakar ali cenap çocuğu olarak hürmet ediyoruz. Sizin bilge yönetiminiz döneminde dost Türkiye Cumhuriyeti siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri alanlarda evrensel başarıları elde ediyor olduğu kardeşleriniz olarak bizleri elbette sevindiriyor” dedi. Mirziyoyev, “Kardeş Türk halkının tarihi ve bugünü büyük. Türkiye’nin geleceği de elbette büyük olacak. Çünkü Türkiye’nin böylesi güçlü, böylesi basiretli ve her açıdan bilge salahiyet sahibi ulu önderi lideri var” dedi.

Mirziyoyev konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı tevdi etti.