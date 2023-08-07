Mudanya Belediyesi’nin, Mirzaoba Mahallesi’nde geleneksel hale getirdiği Yörük Türkmen Şenliği’nin 14.’sü bu yıl da coşkulu bir etkinlikle tamamlandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Mudanya Bandosu’nun ardındanMudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun performansıyla devam etti. Etkinliğin sonunda Bursa’nın sevilen seslerinden Mehmet Çevik sahne aldı. Mirzaoba Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, Mudanya’nın değerlerini yaşatan Başkan Hayri Türkyılmaz’a teşekkür etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Mudanya’nın tarihine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkarak, kültürel etkinliklerle yaşatmayı sürdüreceklerini dile getirirken, “Her mahallemizin değerlerini ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Çok kültürlü bir kent olan Mudanyamız, değerleriyle yaşıyor” ifadelerini kullandı.