Anadolu’ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi’nin 846. yıldönümü muhteşem bir törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kutlama programı 846 yıl önce savaşın yaşandığı Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında yapıldı.

Anadolu’ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi’nin 846. yıldönümü muhteşem bir törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kutlama programı 846 yıl önce savaşın yaşandığı Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında yapıldı.

846 yıl önce Denizli’nin Çivril ilçesinde gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nın yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliği ile düzenlenen program 17 Eylül 1176’da savaşın gerçekleştiği Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında yapıldı.

Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin günün önemine dair şiir okuduğu kutlama programı daha sonra savaşın yaşandığı Kufi Çayı yakınlarında devam etti. Burada ise saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Başkan Vural, “Bu topraklar kıyamet kopana kadar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir”

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çivril Belediye Meclisi’nin 17 Eylül’ü Miryokefalon Zaferi Kutlama Günü olmasıyla ilgili karar aldığını hatırlatarak, "Bu zaferin de aynı Malazgirt Zaferi, Çanakkale Zaferi gibi kutlama merasimlerinin yapılması gerekiyordu. Çok şükür Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kutlama programları düzenlemeye başladık. 1176’ta yaşanan büyük zaferin ardından bu topraklar kıyamet kopana kadar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

“Hak ile batılın bir mücadelesi ilelebet devam edecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, 846 yıl önce yaşanan savaşın hak ile batılın bir mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Hamdolsun hak burada galip gelmiş. İkinci Malazgirt Savaşı diye adlandırılan Miryokefalon Savaşı tam 846 yıl önce burada gerçekleşmiş. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak, ecdadımızın geçmişte yaptığı mücadele ve fedakârlıklar sonucudur. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor, bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın bu savaşın anlamını bilmesi, bu vatanın bedelinin nerede ödendiğini öğrenesi gerekiyor” dedi.