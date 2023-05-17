Uşak’ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre M.K., kontrolündeki 64 LP 738 plakalı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.’yi takip etmeye başladı. M.K.’nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca şüphelilerin vermiş olduğu kavgada önceden ailelerden kalan miras yüzünden kavgalı olduklarını kabul ettikleri öğrenildi.