Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye’nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa Toplu Sözleşme Yasası’nın da yenilenmesi gerektiğini söyledi.

‘Hükümler kesin olarak uygulanmalıdır’

Türkiye’de 4688 sayılı Memur Toplu Sözleme Yasası’nın yenilenmesi gerektiğini belirten Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “2025’in Ağustos ayında 8. dönem toplu sözleşmeyi icra edeceğiz. 4 milyona yaklaşan kamu görevlisi, 2,5 milyonu aşan memur emeklisi dahi 6,5 milyonu bulan insan o masaya bağlı. Toplu sözleşme yapılmasının amacı, masada söz verilen hükümlerin eksiksiz olarak hayata geçirilmesi ve hükümlerin kesin olarak uygulanmasıdır. Masada ‘evet’ denilen uygulama aşamasında ‘olmaz’ denilen hiçbir yorum, ifade ve bakış açısı tarafımızca geçerli ve tutarlı değildir” dedi.

‘Tartışmaya açılması gerekir’

‘Türkiye’nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası’nın da yenisine ihtiyaç vardır’ diyen Başkan Miran, bu konunun tartışmaya açılması gerektiğini savundu. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de toplu sözleşme sistemi memurlar için ilk önce 2001 yılında toplu görüşmeyle "kadük" bir şekilde başladı. Biz onu 2010 yılında referandumla tadil ederek, toplu sözleşmeye dönüşmesini sağladık. O süreçte biz toplu sözleşme hakkı için ter akıtırken bazı sendikalar terse tıraş yapıyor ve karşı tarafta yer alıyordu. Biz buna rağmen referandumla toplu sözleşme hakkını aldık

2010 yılındaki yasa değişikliği sonrasında 7 toplu sözleşme icra ettiklerini, bunların dördünde anlaşma sağlandığını ikisinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını birinde ise kısmi mutabakat sağlandığını belirterek, “Yasanın eksikliklerini çok net olarak görüyoruz. Geldiğimiz noktada şunu çok net söylüyoruz, toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır. Türkiye’nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa, 4688 Sayılı Memur Toplu Sözleşme Yasası’nın da yenisine ihtiyaç vardır. Bu konuda tartışma yapılmak zorundadır”