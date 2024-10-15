-Memur Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, Memur-Sen’in toplu sözleşme kazanımı olan “Servis Hizmeti”ne yönelik kısıtlamanın Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nün yazısıyla kaldırıldığını müjdeledi.

Servis hizmeti geri geldi

Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında kaldırılan kamuda servis hizmetinin Memur Sen’in çabası sonucunda devam edeceğini söyleyen Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Cumhurbaşkanlığı, Memur-Sen Konfederasyonumuzun toplu sözleşme hakkının ihlali noktasındaki haklı itirazlarını görerek Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gerekçe gösterilerek sonlandırılan “Servis Hizmeti”nin Genelge’de yer alan personel servislerine ilişkin kriterlere uyulması kaydıyla devamına izin verdi” dedi.

‘Servis hizmeti Toplu Sözleşme kazanımı’

Başkan Miran, “Memur-Sen, Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete’de yayımlandıktan hemen sonra Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan “Servis Hizmeti Kazanımının” engellenmesi karşısında Danıştay Başkanlığı’na dava açarak, “Servis Hizmeti”nin engellenmesine yönelik süreci yakından takip etmiştir. Memur-Sen’in kamu görevlileri ile olan etkileşimleri, Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmeler ve Hazine ve Maliye Bakanı ile Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunu verdi. Kamu İşvereni, Memur-Sen’in Toplu Sözleşme kazanımlarının hukuksuz bir şekilde engellenmesinin yanlış olduğunu görerek; Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen E-75929249-934.02-254320 sayılı yazı gereğince servis hizmetinin kriterlere uygun olarak sağlanması hususunda devam edilmesi kararını verdi. Memur-Sen’in Tasarruf Tedbirleriyle engellenen diğer Toplu Sözleşme kazanımlarından “Koruyucu Giyim ve Fazla Çalışma Ücreti”ne yönelik de aynı hassasiyetle yaklaşılmasını; kamu görevlilerini ve toplu sözleşmenin taraflarını mağdur edecek uygulamalardan kaçınılmasını bekliyoruz” diye konuştu.