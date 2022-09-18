Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını ve kadrolu istihdamın sağlanmasını talep etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını ve kadrolu istihdamın sağlanmasını talep etti.

Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gerektiğini savunan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 6.Dönem Toplu Sözleşmesi’nde de yer bulan konu ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Miran, “Konfederasyonumuz Memur Sen’in mücadelesi ile toplu sözleşmenin ‘Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma’ başlıklı 52. maddesinde yer alan hususta sendika olarak idareden çözüm bekliyoruz. Bu maddede, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır’ denilmektedir. Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, mesleği ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir” dedi.

“Sorunun çözümü teşvik uygulamasından geçiyor”

Aile birliğinin sarsılması nedeniyle sözleşmeli öğretmenliği ele alırken temelde bu sorun üzerinde durduklarını dile getiren Başkan Miran, “Sözleşmeli olarak gönderilen arkadaşlarımızın çoğu yeni mezun. Başka bölgeden biriyle evlendiğinde doğal olarak ayrılık meydana geliyor, aile parçalanıyor. Aile bütünlüğünün korunamaması öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu durum da doğrudan eğitimde verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bu sorunda çözüm yolu ise kesinlikle teşviki devreye sokmak ve insanları da orada zorunlu olarak tutmak gibi bir seçeneği devre dışı bırakmaktan geçiyor. Bizim genel yetkili sendika olarak oturduğumuz tüm toplu sözleşmelerde istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik ve ek tazminat uygulaması isteğimiz yer alıyor. Bu sorunun çözümü önemli çünkü temelde aile bütünlüğünün sağlanmasının önünde bir engel” ifadelerini kullandı.

Ailelerinden uzakta görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin çocuklarının da sorun yaşadığını söyleyen Miran, “Sistemdeki aksaklıklarda yine en büyük mağduriyeti çocuklarımız yaşıyor. Aile bütünlüğünün sarsılması hem çocukların hem de diğer aile fertlerinin her geçen gün daha büyük zararlar görmesine neden oluyor. Bu sistemde çocuklar ya annesiz ya da babasız büyümek zorunda bırakılıyor” dedi.