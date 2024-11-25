Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Eğitim Bir Sen Antalya Kadın Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Atalay, Yönetim Kurulu üyeleri Hatice Koçoğlu ve Hatice Süngü; Öğretmenler Günü münasebetiyle Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’u ziyaret etti.

Ziyarette sendikanın çalışmalarından bahseden ve sendika olarak eğitim sisteminin niteliğine katkı sunmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Miran, “Çabamız, mücadelemiz ve girişimlerimiz, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını en aza indirerek, iş barışı ve huzuru içerisinde verimli çalışabilmelerini sağlamak içindir. Biz kurulduğumuz günden beri bu anlayışla sendikal yolculuğumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Kaygusuz’a övgü

Salih Kaygusuz’un Antalya’daki çalışmalarından övgü ile bahseden Başkan Miran, norm fazlası öğretmenlerle ilgili Re’sen atama yapılma yapılması yönündeki taleplerini de iletti. Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Zehra Atalay, “Tüm eğitim çalışanlarınım Öğretmenler gününü kutluyor, aramızdan ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, sorunların en aza indirildiği bir çalışma hayatı beklentisiyle tüm öğretmenlerimize başarılar diliyoruz” diyerek 24 Kasım Öğretmenler gününe dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise eğitimin geleceği açısından buluşmanın son derece faydalı olduğunun altını çizdi. Kaygusuz, eğitim çalışanlarının haklarının korunmasında ve eğitimde kalitenin istenen seviyeye yükseltilmesinde karşılıklı fikir alışverişine ve önerilere ihtiyaç duyduklarını, sendikadan gelen taleplerin de değerlendirileceğini söyledi.