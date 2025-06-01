‘Anayasa Değişsin, Aile Korunsun’ sloganı ile başlatılan imza kampanyası kapsamında 5 milyon 293 bin imzanın toplandığını belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, ‘Anayasa’nın 41’inci maddesinin birinci fıkrasına, ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir’ cümlelerinin eklenmesini ve Anayasa’nın 24’üncü maddesinde başörtüsü ile ilgili düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) tarafından Anayasa değişikliği için "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" başlığıyla Mart ayında 81 ilde ve online mecrada imza kampanyası başlatıldığını hatırlatan Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Uluslararası lobilerin saldırısı altında olan aile yapısının korunması ve kılık kıyafet özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması için toplanan 5 milyon 293 bin imzanın Genel Başkan Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teslim edildiğini belirtti.

"Aile kurumu ifsada açık olmamalı"

Başkan Miran, "Kimliksiz, cinsiyetsiz, değerlerinden arındırılmış, sağlıksız bireyler imal etmek üzere kendisini konumlandırmış bu odakların karşısında durmak ve ailemizi korumak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Bu sebeple Anayasa’nın 41’inci maddesinin birinci fıkrasına, ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir’ cümlelerinin eklenerek aile kurumunun ifsada açık olmamasını, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ailenin temel unsuru olan kadınların inancının temel parçası olan başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalmaması gerektiğini de belirten Başkan Miran, yeni 28 Şubatların yaşanmaması, amacıyla Anayasa’nın 24’üncü maddesinde ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini de hatırlattı.