Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ilkokullar arasında yapılan bilgi yarışmasında birincilik ipini Miralay Reşatbey İlkokulu göğüsledi.

İlçedeki fen lisesi eğitim veren 20 ilkokulun katılımı ile ‘Oku, Anla, İşaretle’ projesi çerçevesinde bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada 7 okul finale kaldı. Finalde 20 sorunun 15’ini doğru Bilen Miralay Reşatbey İlkokulu birinci, 13’ünü doğru bilen Atatürk İlkokulu ikinci ve 12’sini doğru bilen Bera İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu üçüncü oldu.

Yarışma sonrası Kaymakam Mehmet Sülün Miralay Reşatbey İlkokulu öğrencilerine birincilik ödülünü taktim etti.