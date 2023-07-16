Aliağaspor FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor’dan kaleci Miraç Can Yavuz’u kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Aliağaspor FK, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor’da forma giyen kaleci Miraç Can Yavuz’u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp binasından düzenlenen imza töreninde Aliağa Futbol Kulübü’ne katılmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren 19 yaşındaki kaleci, "Bu takımın gelecek hedeflerine yönelik elimden gelen tüm katkıyı sağlayacağım. Şampiyonluğa giden yolda birlik, beraberlik ve aile ortamı içerisinde olmayı temenni ediyorum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanı Kamil Önal ve futbol şube sorumlusu Turgay Mete de katıldı.