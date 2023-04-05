Profesyonel kick boks dövüşçüsü Mir Zahit Karabağ, 18 Mayıs’ta katılacağı şampiyonada kupayı kazanmak istediğini söyleyerek, “En büyük hedef birinci olmak” dedi.

Profesyonel kick boks dövüşçüsü Mir Zahit Karabağ, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine 18 Mayıs’ta düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlık sürecini ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 10 senedir kick boksla uğraştığını aktaran Karabağ, “Türkiye ve Avrupa şampiyonlarında derecelerim var. Profesyonel olarak da 6 karşılaşmada 5 galibiyetim var. Çalışmalarımı Fight Masters Akademi’de Selahattin Aydın hocamla birlikte çalışıyorum. Yıllardır beraber çalışıyoruz, bizde emeğini hiç eksik etmedi ve biz de elimizden geldikçe daha iyi başarılar almak için uğraşıyoruz. Pandemi süreci her platformu gibi sporu da etkiledi. Pandemi döneminde ringlerden uzak kaldık. Ama artık yeniden çalışıyoruz ve dünya şampiyonası var önümüzde. Şampiyona ile birlikte aktif spor hayatıma dönmüş olacağım. 18 Mayıs’ta dünya şampiyonasında dövüşeceğim. Ondan sonraki süreçte amatörde de spor hayatım devam edecek inşallah. Dünya şampiyonasına birçok ülke katılıyor. Kiminle dövüşeceğim belli değil ama en az 4 ya da 5 maç yapma olasılığı çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“İlk maçımda rakibimi 17 saniyede nakavt ettim”

Kendisini yetiştiren Selahattin Aydın’a emeklerinden dolayı teşekkür eden ve kariyerine başlangıç süreci hakkında da konuşan deneyimli sporcu, “Çalışmalarımıza, Sultanbeyli ilçesinde bulunan Fight Masters Akademi’de, Selahattin Aydın hocamla birlikte devam ediyorum. Dünya şampiyonası ile startı vereceğiz ve bundan sonraki süreçte de çok daha güzel maçlarla da devam edeceğiz. Yaklaşık 2016 yılından itibaren profesyonel kick boksla tanıştım. İlk maçımda rakibimi 17 saniyede nakavt ettim. Tabii bu benim ve ekibim için de güzel bir durumdu. Bu şekilde maçlarıma devam ettim. Canlı yayında dövüşme fırsatı buldum. Selahattin hocamın emeğiyle birlikte profesyonel ve amatörde de aynı şekilde devam ediyorum. Kick boks yoğun bir spor, bunun arkasında güç, kondisyon, spanik ve antrenman maçları çok önemli. Sadece maça çıkarak başarı gelmiyor, yoğun bir şekilde altyapısı olması gerekiyor. Ama sonunda eliniz havaya kalkıp, zaferi aldığınız da bunların hepsi unutuluyor ve sadece mutluluğunuz kalıyor. Aynı zamanda hem öğrenci yetiştiriyorum, hem de dövüşüyorum. Çocukların özgüven kazanması için profesyonel ya da hobi olarak yapmalarını öneriyorum" cümlelerine yer verdi.

“Dünya şampiyonasında en büyük hedef birinci olmak”

Dünya şampiyonasında en büyük motivasyonunun kupayı kaldırmak olduğunu aktaran Karabağ, “Dünya şampiyonasında en büyük hedef birinci olmak. Amacımız o şekilde, çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyoruz. Çok fazla büyük konuşup kırarım, dökerim demek istemiyorum ama rakiplerimi yere serip kupaya uzanmak istiyorum. Şampiyona boyunca benim garanti vereceğim tek şey savaşacak olmamdır. Karşımda kim olursa olsun sonuna kadar mücadelede edeceğim. Maçı alırım ya da alamam, onun için bir şey diyemem ama sonuna kadar savaşacağım” şeklinde konuştu.